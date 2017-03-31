فى إطار جرى وراء وزارة الشباب والرياضة، على حصول المعمل المصرى للكشف عن المنشطات على الاعتماد الدولى بالتعاون المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

أصدرالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة (egy-nado) النادو المصرى من السادة الآتى أسماؤهم:

الدكتور / مصطفى إبراهيم مراد رئيسا

الدكتور / محسن بسيونى النحريرى عضوا

الدكتورة / مها محمود شفيق عضوا

الدكتور / نبيل احمد حلمى عضوا

الدكتور / سيف الدين يشار عباس حلمى عضوا

المهندس / محمود عبد السميع الشامى عضوا

على أن تبدأ مدة مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ إصدار القرار 30 مارس 2017 ولمدة أربع سنوات مقبلة، وعلى أن يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والعمل على اعتماد المعمل المصرى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر فقد حرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أثناء حضوره مؤتمر الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADAالثالث عشر، والذى عقد فى مدينة لوزان بسويسرا، على فى المقابل ة المسئوليه من المنظمه الدوليه لمكافحة المنشطات وتطرق اللقاء إلى دراسة التحديات التى تواجه المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات EGY-NADO فى المرحلة المقبلة، وسبل اعتماد المعمل المصرى لمكافحة المنشطات والإعداد للزيارة المرتقبة لوفد الوادا يومى 11 و12 يوليو المقبل، وما سيترتب على الزيارة من نتائج إيجابية ستعود بالنفع على المعمل المصرى الدولى للكشف عن المنشطات وكذا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات EGY-NADO وبالتالى الرياضة المصرية. كما تم الترتيب للمؤتمر الدولى لمكافحة المنشطات، الذى سيعقد فى القريب الالان بمصر

المصدر : مصر ناين