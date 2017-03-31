غرق مركب للنزهة البحرية، بمرسى وادى الدوم البحرى بالعين السخنة بالسويس، بعد تعرضها لحريق ولم يسفر الحادث عن حدوث إصابات.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير تأمين السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم واجبة عتاقة بالسويس، بتعرض مركب نزهة بحرية للغرق بمياه خليج السويس بالعين السخنة.

وأكد إخطار مأمور قسم واجبة عتاقة لمدير تأمين السويس، أن مركب تعرضت أمس الخميس لحريق نشب بها، واليوم الجمعة تعرضت للغرق بالكامل بمياه خليج السويس.

حرر محضر بقسم واجبة بواقعة الحريق، وغرق مركب النزهة البحرية، وجاري التحقيق بالنيابة السنةة بالسويس.



unnamed (1)

unnamed (2)

المصدر : مصر ناين