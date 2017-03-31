حذر وزير الخارجية الفرنسى، جان مارك ايرولت، الجمعة، روسيا من أى محاولة “تدخل” فى الاستحقاق الرئاسى الفرنسى بعد زيارة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان لموسكو.

واصدر ايرولت أثناء مغادرته اجتماعا للحلف الأطلسى فى بروكسل “ليست روسيا من يختار… الرئيس التالى للجمهورية الفرنسية“.

أضاف أن الكثيرين من وزراء الخارجية الـ27 الآخرين المشاركين فى الاجتماع “تطرقوا إلى… مخاطر التدخل (الروسي) فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والرئاسة الفرنسية هى التالية تليها الألمانية“.

وأكد الوزير الفرنسى “نحن متيقظون، فروسيا لا ترضى بالتدخل فى شؤونها الداخلية، ونحن كذلك”، مضيفا أن وزراء “كثيرين اصدر وا لى ماذا عن هذه الزيارة التى أجرتها مارين لوبان لموسكو فى منتصف أجواء احتفالية والتقى بها الرئيس (فلاديمير) بوتين لمدة ساعة ونصف ساعة، اليست تدخلا؟“.

والخميس اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوربية فرانس تيمرمانس أن بوتين استقبل لوبان بهدف إثارة “انقسام” أوروبا “لإضعافها“.

المصدر : مصر ناين