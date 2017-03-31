تمكن قطاع التأمين السنة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة خاصة بأحد مصانع الأسمنت بأسيوط فى إطار جهود المؤسسات التأمينية لكشف غموض جرائم السرقات وتحديد وضبط مرتكبيها .

ونجح قطاع التأمين السنة بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مؤسسات الكشف الجنائى بمديرية تأمين أسيوط بقيادة العميد أسعد الذكير فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة خاصة بأحد مصانع الأسمنت الكائنة بأسيوط وإعادة المسروقات .

وكان مركز واجبة أسيوط تلقى بلاغًا من رئيس قطاع التأمين بأحد مصانع الأسمنت الكائنة بسرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمصنع والتى تحتوى على مبالغ مالية 53250 جنيهًا، 18760 دولارًا، 9330 يورو، وأسفرت جهود الكشف عن كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها وهم “عيد.ع” و”حسن.ح.م” سائقان بذات المصنع، ومقيمان بأسيوط .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، واقتسما المبلغ وتخلصا من الخزينة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.