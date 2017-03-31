هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمحاولة طرد أعضاء تكتل الحرية المحافظ فى انتخابات السنة المقبل إن لم يتوافقوا معه، فى خطوة استثنائية كشفت عن حرب داخلية متصاعدة بالحزب الجمهورى الذى يناضل من أجل وضع أجندة طموحة، بحسب ما اصدر ت صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت الصحيفة إلى تغريدات ترامب، أمس الخميس، التى حذر فيها المجموعة القوية من المحافظين المتشددين الذين كانوا سببًا فى فشل مشروع قانون الجمهوريين للرعاية الصحية الأسبوع الماضى، واصدر إنهم سيضرون الأجندة الجمهورية بالكامل لو لم يلحقوا بالفريق سريعًا، وتعهد ترامب بمحاربتهم ومحاربة الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى فى سنة 2018، وهو التحذير الذى اصدر حلفاؤه إن هدفه على المدى القصير جعل أعضاء تكتل الحرية يفكرون مرتين قل تجاوزه مرة أخرى. إلا أن تعهد ترامب قوبل بحالة من التحدى من قبل كثيرين فى الكتلة بينهم بعض الأعضاء الذين اتهمونه بالاستسلام للمؤسسة فى واشنطن الذى شن حملته ضدها.

وفى تغريدة لاحقة، تحدثت ترامب عن ثلاثة أعضاء بالتكتل فى تغريدة أخرى واصدر لو إن النواب مارك ماديوس وجيم جورجون وراؤول لابرادور التحقوا بالفريق، سيكون هناك قانون هائل للرعاية الصحية وإصلاح وخفض ضريبيى ضخم.

المصدر : مصر ناين