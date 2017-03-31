فقد منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم أمام نظيره رومانيا بنتيجة 23 /13، فى إطار خامس أيام بطولة البحر المتفى منتصف المقامة بتونس.

وكان منتخب ناشئات اليد قد فاز أمس الخميس على إيطاليا بنتيجة 21 / 14 فى رابع أيام البطولة، بينما فقد أول أمس أمام تونس 19 /14 فى الفترة المسائية ثالث أيام البطولة، وفى الفى المقابل حققت ناشئات مصر الفوز على الجزائر بنتيجة 30 /12، فى إطار مباريات الفترة الصباحية.

جدير بالذكر أن منتخب الناشئات تلقى خسارة فى أول مبارياته بالبطولة أمام فرنسا بنتيجة 22/15، وهزيمة فى ثانى أيام البطولة أمام مونتنيجرو 18 /14 فى الفترة الصباحية، ثم فاز على تركيا 25 /16 فى الفترة المسائية.

المصدر : مصر ناين