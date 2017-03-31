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هزيمة ناشئات اليد أمام رومانيا فى البحر المتوسط بتونس

منوعات
هزيمة ناشئات اليد أمام رومانيا فى البحر المتوسط بتونس

فقد منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم أمام نظيره رومانيا بنتيجة 23 /13، فى إطار خامس أيام بطولة البحر المتفى منتصف المقامة بتونس.

 

وكان منتخب ناشئات اليد قد فاز أمس الخميس على إيطاليا بنتيجة 21 / 14 فى رابع أيام البطولة، بينما فقد أول أمس أمام تونس 19 /14 فى الفترة المسائية ثالث أيام البطولة، وفى الفى المقابل حققت ناشئات مصر الفوز على الجزائر بنتيجة 30 /12، فى إطار مباريات الفترة الصباحية.

 

جدير بالذكر أن منتخب الناشئات تلقى خسارة فى أول مبارياته بالبطولة أمام فرنسا بنتيجة 22/15، وهزيمة فى ثانى أيام البطولة أمام مونتنيجرو 18 /14 فى الفترة الصباحية، ثم فاز على تركيا 25 /16 فى الفترة المسائية.

 

المصدر : مصر ناين

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