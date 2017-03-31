اصدر رئيس وفد النظام السورية إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفرى، اليوم الجمعة، إنه تمت مناقشة قضايا الدستور والحكم والانتخابات والإرهاب خلال الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية .

وأضاف الجعفرى، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم تقديم أوراقا عديدة للمبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا حول مكافحة الإرهاب والمبادئ السنةة للتسوية السياسية.

وأشار رئيس وفد النظام السورية إلى أن الجولة انتهت ولم يتلقوا أى رد على ما تم تقديمه من أوراق من الأطراف الأخرى المشاركة فى المفاوضات، وشوف الجعفرى “وهذا ليس مستغربا”.

المصدر : مصر ناين