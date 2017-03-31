ينظم مركز الأورام بكلية المنصورة بكره السبت معرض لأعمال الفنانين التشكيليين بعوان “بالفن نخفف آلامهم“، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس كلية المنصورة وإشراف الدكتور محمد حجازى مدير المركز، بمشاركة 60 فنان من أكبر الفنانين التشكيليين ضمن يوم فنى وورشة عمل من الطبيعة بنقابة الاطباء بطلخا.

واصدر بيان للكلية اليوم، إن هذا الحدث يأتى فى إطار تواجد ودعم الرائدين فى عالم الفن التشكيلى لمرضى مركز الاورام ومنهم:”الفنان الكويتى الكبير عبد العزيز التميمى وطاهر عبد العظيم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والفنان التشكيلى والناقد خالد السماحى”.

المصدر : مصر ناين