قرر مجلس إدارة النادى المصرى، رد قيمة تذاكر مباراة المصرى ودجوليبا المالى التى كان من المقرر إقامتها فى الكونفدرالية الأفريقية، فى تمام العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل، بنفس منافذ بيع التذاكر بالجهة البحرية من استاد النادى المصرى ويستمر ذلك الى أن الخامسة مساءً نفس اليوم.

كان التأمين وافق على حضور 5 آلاف مشجع فى هذه المباراة، وحدد النادى المصرى أسعار التذاكر حينئذ بـ30، و100، و150، و200 جنيه.

يذكر أن المصرى صعد لدور الـ32 مكرر بالكونفدرالية بعد تجميد النشاط الكروى فى مالى.

المصدر : مصر ناين