كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت أصبحت تتلقى الطلبات المسبقة لحجز هواتف سامسونج جلاكسى S8 وS8+ فى مواقع بيع التجزئة الشوفة لها بالولايات المتحدة، مع تقديم وعد للعملاء بتسليمهم نسخة مايكروسوفت من الهاتفين الجديدين.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى فإن الهاتف الذى سيحصل عليه المستخدمين فى 21 أبريل المقبل هو فى الأساس نفس الهاتف الأساسى S8، إلا أن موظفى المتجر سيقومون بإخراج الهاتف من العلبة الخاصة به وتوصيله بالواى فاى وتثبيت مجموعة من تطبيقات مايكروسوفت عليه بما فى ذلك Office، وOneDrive وCortana وOutlook وذلك قبل تسليمه للمستخدمين.

وأشارت التقارير إلى أنه لا توجد أى حاجة بالفعل لهذا الأمر، حيث إن مايكروسوفت لم تقدم أى جديد، خاصة أن مايكروسوفت توفر العديد من تطبيقات مايكروسوفت على هواتفها، كما يمكن تحميل هذه التطبيقات من متجر التطبيقات من قبل المستخدم بنفسه.

ويبلغ سعر نسخة مايكروسوفت سامسونج جلاكسى S8 نحو 749.99 دولار، بينما نسخة S8+ تبلغ 849.99 دولار، وسوف يكونان متاحان كلاهما للبيع فى 21 أبريل، وهما يمتلكان نفس المواصفات الداخلية الموجودة فى هواتف S8 العادية.

المصدر : مصر ناين