تواصل الفنانة الشابة هايدى موسى تصوير مشوفها بمسلسل “لأعلى سعر”، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، والعمل من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج ماندو العدل، وحصل “اليوم السابع” على صورة جديدة لهايدى موسى مع نيللى كريم، من داخل كواليس مسلسل “لأعلى سعر”، الذى تخوض فيه “هايدى” أولى تجاربها الدرامية، والمقرر أن تقدم خلاله أغنية جديدة لم يتم كشف اسمها بعد.



هايدى موسى ونيللى كريم

مسلسل “لأعلى سعر” بطولة نيللى كريم، زينة، أحمد فهمى، أحمد مجدى على، سلوى محمد على، وخالد كمال، هايدى موسى وإنتاج “العدل جروب”، وتدور أحداثه حول صديقتين تعملان فى معهد البالية، لكن صداقتهما تتعرض لبعض الأزمات الحادة ل تدخل أحد الرجال بينهما.



هايدى موسى داخل كواليس العمل

وكانت النجمة الشابة هايدى موسى قد تم اختيارها مؤخرا ضمن أجمل 100 وجه من بين نساء العالم عن سنة 2016 الماضى، من قبل الموقع العالمى top beauty world.



هايدى موسى مع الفنان نبيل الحلفاوى

المصدر : مصر ناين