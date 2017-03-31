أرجع الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، غياب عماد متعب مهاجم الفريق عن المران الجماعي اليوم الجمعة، لمعاناته من “وجع” في العين ل الكدمة التي تعرض لها في العين قبل عدة أيام.

عماد متعب يغيب عن مواجهة الداخلية

ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء غدً، السبت، باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الـ21 للدوري، حيث شهدت القائمة التى أعلنها الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى منذ قليل، استبعاد عماد متعب ل آلام العين.

عماد متعب يُجدد للأهلى موسمًا

وجدد عماد متعب مؤخرًا للأهلى لمدة موسم إضافى فى ظل انتهاء عقده مع الفريق لأحمر بنهاية الموسم الجارى إلا أن عماد متعب يرفض البقاء داخل القلعة الحمراء كضيف شرف مؤكدًا أنه الى أن الأن قادرًا على العطاء لمدة 3 سنوات على الأقل.

عماد متعب مطلوب فى بتروجت

حسن شحاتة المدير الفنى لبتروجت يترقب موقف الأهلى مع عماد متعب بعد تصريحات الأخير التى أكد فيها رغبته في الرحيل حال استمرار سياسة عدم مشاركته سوى فى دقائق قليلة مطالبًا إدارة بتروجت بالتعاقد الفوري مع عماد متعب حال اتفاقه مع إدارة الأهلي على الرحيل لتدعيم هجوم الفريق البترولي في الموسم الجديد، مشددًا أن متعب الى أن الأن مهاجم مصر الأول والى أن الأن قادرًا على العطاء.

المصدر : مصر ناين