استطاع فريق الشرقية أن يخطف ثلاث نقاط غالية من نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد سجله يحيى توريه فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد بنها الرياضى فى الجولة الـ 23 للدورى ليحيى آماله فى البقاء بالدورى الممتاز .

ويعد انتصار الشرقية اليوم هو الأول للفريق منذ 126 يومًا منذ أن حقق أحفاد عرابى فوزًا على الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ11 للمسابقة بهدف دون رد سجله حسام حسن فى 25 نوفمبر الماضى.

وبذلك رفع الشرقية رصيده للنقطة 11 فى جدول الدورى فيما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 28 نقطة .

ويعتبر فوز الشرقية على ذئاب الجبل هو الأول لعماد النحاس المدير الفنى للفريق منذ توليه المسئولية .

هدف فوز الشرقية على المقاولون

المصدر : مصر ناين