أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، اليوم الجمعة، بحبس فرد تأمين سابق بكمباوند دريم لاند 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة طبنجة مملوكة لضابط واجبة، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة ومطابقة مواصفات السلاح المضبوط بالمواصفات الواردة فى البلاغ المقدم من الضابط تمهيدا لتسليمها له.

كان ضابط واجبة قد تقدم ببلاغ لقسم واجبة أول أكتوبر بسرقة سلاحه من مسكنه بكمباوند دريم لاند.

وبإجراء التحريات تبين أن فرد تأمين سابق بالكمباوند وراء سرقته، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبحوزته السلاح المسروق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين