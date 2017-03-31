اصدر الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه قرر استبعاد ص.م مديرة المخازن بمديرية الأوقاف بالإسكندرية عن العمل، لحين انتهاء تحقيقات النيابة السنةة بالإسكندرية فى واقعة استيلائها على أموال المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ”اليوم السابع” أنه قرار وقف مديرة المخازن عن العمل جاء بعد القبض عليها بناء على شكاوى بعض المواطنين لنيابة الأموال السنةة، وصدور قرار ضبطها واحضارها على الفور.

وكانت قد قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستيلائها على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى الأدوات الكهربائية والمؤسسات المنزلية.

المصدر : مصر ناين