قتل فلاح ابنته بعد معرفته وجود علاقة غير شرعية مع جارٍ له بقرية الزاوية بأسيوط.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز واجبة أسيوط يفيد ورود بلاغ من ” ت م” 40 سنةا، سنةل، مقيم بالزاوية دائرة المركز بانتحار ابنته “ع ت ” 15 سنةا، لا تعمل، مقيمة ذات الناحية أثناء تواجدها بالمنزل دون معرفة الأسباب، بانتاصدر ضباط مباحث المركز والفحص ومعاينة الجثة، تبين أنها ملقاة على الأرض داخل المنزل، وبها آثار خنق بالرقبة وكسر بالفك.

تم تشكيل فريق كشف بالتنسيق وفرع التأمين السنة بأسيوط، ضم ضباط إدارة الكشف وضباط مباحث مركز أسيوط برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية والعميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية، ووضع خطة كشف من خلال فحص علاقات المجنى عليها وخلافاتها، وفحص خط سيرها، وتجنيد المصادر السرية وتنشيطها للعمل على تحديد مرتكب الواقعة وفحص علاقة المجنى عليها بأهليتها.

ومن خلال السير فى خطة الكشف توصلت جهود الكشف إلى أن الواقعة على غير حقيقتها وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليها حيث علم بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين فلاح جار لهم، وعقب اكتشافه الأمر توجه للأخير وطلب منه الزواج عرفيا من ابنته، وتم زواجهما بالفعل، ولكن الأمر افتضح بين أهالى القرية.

على إثر ذلك عقد المتهم العزم على قتل ابنته خوفا من معايرة أهل القرية له، وذلك بصعقها كهربائياً، وضربها بحجر على وجهها أثناء تواجدهما بمنزلهما.

بمواجهة المتهم اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وأرشد عن الحجر المستخدم فى الجريمة وعليه آثار دماء تم ضبطه.

المصدر : مصر ناين