كشف رافايل موكولام، البروفيسور”اللأب الروحى” للاستخدامات الطبية للماريجوانا، عن أنه لم يدخنها أبدا، حسبما اصدر ت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن موكولام ، الأستاذ فى الكلية العبرية فى القدس المحتلة، بدأ دراسة نبات “القنب” والذى يعرف أيضا بالحشيش أو الماريجوانا، فى الستينيات من القرن الماضى، واكتشف أن النبات يمكن أن يستخدم طبيا، وأن يعالج أمراضا شبه السرطان والالتهابات والألم بوجه سنة.

واصدر موكولام، البالغ من العمر 86 سنةا لمجلة “الثقافة” أنه خالف القانون دون أن يعرف، عندما أعطته الواجبة “حشيش” لاستخدامه فى التجارب ، وبعدها حصل على العينات من وزارة الصحة فى الكيان الصهيونى .

وأكد أنه لم يجربه قط بشكل أساسى، واصدر : لم أكن أنا أو أى من طلابى مهتمين بتدخينه”.

المصدر : مصر ناين