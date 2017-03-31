تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالغردقة جهودها للكشف عن جثة شاب مفقود داخل سرداب بمغارة جبلية بعد سقوط أجزاء منها عليه بمنطقة ذهبية بالغردقة منذ يومين.

وكان اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير تأمين البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا بفقد شاب من محافظة سوهاج بعد العثور على ملابسه ومتعلقاته الشخصية خارج أحد المغارات الجبلية المهجورة بمنطقة ذهبية.

وانتقل لمكان الحادث الرائد محمد بيبرس، رئيس قسم الإنقاذ البرى، والنقيب ماجد حماد، للوقوف على عملية انتشال جثة الشاب.

وأكدت التحريات أنه تم العثور على بطاقات شخصية وملابس ومرتبة قطن وأدوات أخرى وأن عمق حفرة السرداب فى المغارة 17 مترًا ونصف وقررت نيابة الغردقة تكليف مسؤولى مجلس مدينة الغردقة بالتنسبق مع إدارة الحماية المدنية لتوفير معدات لانتشال جثة الشاب المفقود.

المصدر : مصر ناين