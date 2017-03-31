أعلنت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، عن تفجير ضخم فى مدينة مانهاتن الأمريكية الساعة الثامنة صباحا، اليوم الجمعة، بالقرب من شارع 12 برودواي فى منطقة ساحة الاتحاد.



تفجيرات مانهاتن

ووفقا للصحيفة البريطانية استجابت الواجبة على الفور للتفجير، وبدأت عملية إطفاء الحرائق الى أن الساعة 8:30 صباحا، وأثر الإنفجار على نوافذ مكتبة ستراند ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



تفجير مانهاتن

وتكشف الواجبة حاليا الأسباب المحتملة وراء التفجير، والذى يرجح أن يكون ناجما عن بالوعات الصرف الصحى.





التفجير فى أمريكا



التفجير

المصدر : مصر ناين