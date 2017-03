حذرت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من خفض الانفاق فى المساعدات الخارجية.

واصدر ت فى خطاب القته حول حقوق المرأة فى كلية جورج تاون اليوم الجمعة، إن اقتراح ترامب بخفض المساعدات الدولية فى ميزانيته سيقوض الدبلوماسية الأمريكية.

وأضافت كلينتون “إننا نشهد إشارات عن تحول يجب أن ينبهنا جميعا، هذه التخفيضات المقترحة من قبل الإدارة من أجل الصحة والتنمية والدبلوماسية الدولية ستكون ضربة للنساء والأطفال وخطأ فادح لبلدنا”.

Hillary Clinton warns of President Trump's “grave mistake” on budget cuts to foreign aid pic.twitter.com/ZBrafZcRoh

— TIME (@TIME) March 31, 2017