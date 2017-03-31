أتهم وزير الخارجية فى نظام الوفاق الوطنى الليبية محمد طاهر سيالة فى وارسو الجمعة العملية الأوروبية “صوفيا” لإنقاذ المهاجرين فى البحر الأبيض المتفى منتصف بأنها “تشجع على الهجرة”.

واصدر سيالة لفرانس برس: “بكل بساطة، كان المهاجرون فى السابق يأخذون فى الحسبان جميع مخاطر” عبور ليبيا والبحر المتفى منتصف إلى الجزر الإيطالية لامبيدوزا وبانتيليريا.

وأضاف خلال لقائه نظيره البولندى فيتولد فاجزكوفسكى “أما اليوم، فإنهم يأخذون فى الحسبان فقط مخاطر عبور ليبيا والخروج من المياه الإقليمية الليبية لأنه بعد ذلك يتم إنقاذهم بواسطة زوارق (العملية صوفيا) التى تقودهم الى أوروبا بأمان. أعتقد أنه يجب أن نعيد النظر فى هذه العملية”.

وتهدف عملية “صوفيا” البحرية لمكافحة التهريب التى بدأت سنة 2015، لإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتفى منتصف فى قوارب بدائية الصنع محملة فوق طاقتها. وفى هذا السياق بدأ الإتحاد الأوروبى أيضا تدريب خفر السواحل الليبيين.

وشوف الوزير الليبى “ليس لدى بديل” لهذا “ما عدا بالطبع التنمية الاقتصادية فى بلدان المصدر ومراقبة الحدود بشكل جيد”.

واصدر “لكن إذا كنت ترسلهم فقط الى أوطانهم، ومن ثم يعودوا مرة أخرى لكى ترسلهم مجددا فانه لا يمكنك وقف الهجرة بهذه الطريقة” داعيا إلى برامج إستثمار فى البلدان التى يصل منها المهاجرون وفى المناطق الليبية المتضررة منهم.

وأضاف سيالة أنه يجب مساعدة ليبيا أولا على حل مشاكلها (التأمينية والسياسية)، وإقامة نظام مركزية قوية من شأنها أن تكون شريكا جيدا لأوروبا.

وختم قائلا “سيأتى الصيف وسيكون البحر أكثر هدوءا وأعتقد أن رقم المهاجرين سيزداد حينها”.

المصدر : مصر ناين