يتوجه الناخبون الأتراك المقيمون فى الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا السبت، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء ينص على إجراء تعديلات على بعض المواد الدستورية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن مراكز الاقتراع من المنتظر أن تفتتح أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت الأمريكى، وذلك فى 7 مناطق مختلفة بالولايات المتحدة.

وتتوزع مراكز الاقتراع المُعدّة للتصويت بأمريكا، فى سفارة تركيا لدى العاصمة واشنطن، إلى جانب قنصلياتها فى ولايات نيويورك، وبفى منتصف ن، وميامى، ولوس أنجلوس، وشيكاغو، وهيوستن.

ويحق لقرابة 100 ألف مواطن تركى مقيم بالولايات المتحدة، الإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الغد والى أن الى أن 9 أبريل القادم، بينما يجرى الاستفتاء داخل تركيا فى 16 من الشهر ذاته.

وفى 21 يناير الماضى، أقر البرلمان التركى مشروع التعديل الدستورى الذى تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.

وتتضمن التعديلات الانتاصدر بنظام الحكم فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى، كما تنص على رفع أعداد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات السنةة من 25 إلى 18 سنةًا.

المصدر : مصر ناين