اقترب ضياء السيد المدرب السنة الأسبق لمنتخب مصر الأول، بقوة من تولى قيادة المنتخب الوطنى مواليد 2002، بعدما اعتذر على ماهر عن عدم قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

واتفق اتحاد الكرة على تكليف ضياء السيد بقيادة المنتخب، نظرًا لخبراته فى منتخبات الناشئين ولتشكيل جيل قوى من هذه المرحلة السنية، كما سبق أن فعل ضياء السيد عندما كان يدرب منتخب الشباب، ونجح فى اكتشاف محمد صلاح ومحمد الننى نجمى روما وأرسنال والمنتخب الوطني.

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الثلاثاء المقبل لمناقشة جميع الموضوعات الخاصة بالمنتخبات.

المصدر : مصر ناين