تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة الكشف الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 8 هاربين من أحكام جنائية بينهم هاربان من المؤبد فى حملة تأمينية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد مدير تأمين الإسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم ” حسين.ر. ا ” 41 سنةسنةل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2633/2009 جنايات القنطرة شرق المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة ” قتل وسلاح وسرقة، والمتهم ” على.ع ” 29 سنةسنةل مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2144/2016 جنايات مركز فايد، المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة “مخدرات”، والمتهم ” ضياء.ع. ح ” 30سنة سنةل مقيم دائرة مركز أبوصويرمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8108/2015 جنايات مركز ابوصوير، المقضى فيها بالسجن 3سنوات بتهمة “مخدرات”.

كمل تم ضبط المتهم ” موسى. س.ح ” 42 سنةسنةل مقيم دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 5144/2016 جنايات مركز التل الكبير ، المقضى فيها بالسجن15 سنة بتهمة “مخدرات” والمتهم ” محمد.م.م ” 60 سنة محفظ قرآن مقيم بدائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2238/2017 جنح التل الكبير بتهمة “تحرش”، والمتهم” محمد.س.ع” 26 سنة مهندس مدنى مقيم دائرة قسم ثالث مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 703/2017 إدارى ثالث بتهمة ” تزوير تقرير طبى”، والمتهم” ابراهيم. م.ع” 24 سنة سنةل مقيم دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2761/2017 جنح مركز أبوصوير بتهمة ” جرح نافذ”، والمتهم” فرج.غ. ب” 26 سنة سنةل مقيم الكيلو 17 – دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 56/2017 جنايات مركز الإسماعيلية بتهمة “استعراض قوة”.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر : مصر ناين