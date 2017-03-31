شب حريق هائل بمحلية “كلمندو” جنوب شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، نتج التهام النيران لنحو 100 منزل، واحتراقها كليا وجزئيا.

واصدر عمدة المنطقة حامد محمد يوسف – فى تصريح صحفى اليوم الجمعة – إن الحريق شب بمنطقة “قصى جمد” بالمحلية وقضى على 60 منزلا بالكامل أصبح أصحابها بلا مأوى، فضلا عن احتراق 40 منزلا بشكل جزئي، فضلا عن إصابة فتاتين بحروق مختلفة ونفوق أعداد من رؤوس الماشية.

واصدر العمدة: “إن المتضررين أوضاعهم صعبة، مناشدا النظام ومنظمات المجتمع المدنى بمساعدة المتضررين وتوفير الإيواء والغذاء لهم.

من جانبه، أظهر معتمد محلية كلمندو، الهادى أحمد حسن، أن الحريق شب بمنزل مشيد من المواد المحلية فى المنطقة الجنوبية من القرية، وساعدت الرياح وارتفاع درجة الحرارة على انتشاره، داعيا المواطنين للعمل على تشييد منازلهم من الطوب الأحمر، وتوخى الحذر فى التسنةل مع النيران .

المصدر : مصر ناين