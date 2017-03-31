عدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة الميزانية في عمومية الصيد
أعلن المستشار عبد الناصر خطاب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الصيد عن عدم اكتمال النصاب القانونى لمناقشة الميزانية .
وسجل أعداد الحاضرين فى عمومية النادى 7900 بينما حضر 1670 لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال وهو الأعداد الذى لا يشبه النصاب القانونى والذى من المفترض أن يشبه 25% من إجمالى الحاضرين وهو 1950 .
وبذلك وفقًا للائحة تفوض الجمعية العمومية لنادى الصيد، مجلس الإدارة برئاسة عمرو السعيد بمناقشة جدول الأعمال .
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المصدر : مصر ناين
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