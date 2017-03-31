لقت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها وجدها بإصابات خطيرة جراء تفجير موقد غاز صغير بقرية سنتماى الشوفة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية سنتماى الشوفة لمركز ميت غمر بتفجير موقد غاز صغير فى أحد المنازل.

وعلى الفور توجه المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارت الإطفاء والإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء زيارة ربة منزل لوالدها محمد إبراهيم محمد الشافعى 41 سنة سنةل، بمنزله بالقرية وحال اشتعال موقد غاز حدث تسريب له وانفجر فى المنزل، مما أدى إلى وفاة ريماس أيمن عبد الفتاح 4 سنوات، وإصابة والدتها مها محمد إبراهيم 21 سنة ربة منزل وجدها بإصابات خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى، وجارى تحرير المحضر بالواقعة وعرضه على النيابة السنةة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين