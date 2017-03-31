تقدم فريق الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمود قام بفتح الله فى الدقيقة 22 من ركلة جزاء فى شباك أسوان فى المباراة المقامة بين الفريقين على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ23 للدورى.

ويجرى وراء الفريق العسكرى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة لتحقيق أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد مختار مختار الذى تولّى المسئولية خلفًا لشوقى غريب، الذى تقدم باستاصدر ته عقب الخسارة من دجلة (1/5) قبل توقف الدورى

ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للفريق الأسوانى الذى يُعانى هو الآخر ويواجه شبح الهبوط بقوة، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة. ويحاول أسامة عرابى المدير الفنى لأسوان لتحقيق الفوز الى أن يسير على طريق البقاء فى الدورى الممتاز.

المصدر : مصر ناين