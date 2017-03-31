قررالباشمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، إيقاف جميع مستحقات لاعبى الذئاب وخصم 30 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة المفاجئة من الشرقية بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد بنها ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

جاء قرار المشرف على الكرة بالمقاولون ل الأداء الباهت الذى ظهر عليه اللاعبين خلال المباراة وغياب الروح والإصرار على تحقيق الفوز وتحسين ترتيب المقاولون والتفريط فى ثلاث نقاط كانت كفيلة بصعود الذئاب للمركز الثامن بجدول الدورى.

جدير بالذكر أن خسارة المقاولون من الشرقية تسببت فى تراجعه للمركز العاشر برصيد 28 نقطة .

المصدر : مصر ناين