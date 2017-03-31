قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، تصعيد حارس فريق الناشئين حسين زكرى، لقائمة الفريق الأول، لتدعيم مركز حراسة المرمى الذى يعانى من نقص أعدادى، استعدادًا لمواجهة النصر للتعدين على استاد أسوان، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان ميدو صعد الحارس أحمد بدوى من قطاع الناشئين فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى، التى انتهت بفوز الفريق الدجلاوى بنتيجة 5/1، ويجرى وراء “العالمى” لإعداد كوادر جديدة فى مركز حراسة المرمى، خاصة أن هذا المركز يشهد نقصا أعداديا.

المصدر : مصر ناين