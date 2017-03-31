انطلقت فعاليات سباق السيارات البخارية بالمنيا، منذ قليل، بحضور سكرتير سنة المحافظة واللواء مدير تأمين المنيا ورؤساء مجالس مدينتى المنيا ومطاى والكابتن عبد المنعم عكاشة مدير نادى مطاى الرياضى ومحمد مصطفى المفوض السنة من الاتحاد المصرى لسباق السيارات.

ويأتى ذلك فى إطار الدورى الممتاز” أ ” ويهدف إلى إنهاء السباق فى 3 مراحل، وتمت المرحله الأولى بالقاهرة وحصلت مدينة مطاى بالمنيا على المركز الأول، مما أدى ألى الماراثون للانتاصدر بالمرحلة الثانية لمحافظة المنيا، بمشاركة 7 أندية فى اتحاد سباق السيارات البخارية والدراجات اللهيب ية.

جديرًا بالذكر أن المرحلة الثالثة سوف تقام بشرم الشيخ بعد 3 أشهر، وتأتى خطه تنظيم السباقات لتشجيع السياحة الداخلية وحث الشباب على المشاركات الفاعلة، وتم الدفع بأعداد من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء لتأمين الماراثون.

المصدر : مصر ناين