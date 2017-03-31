شهد ملعب كفر الزيات الذي يستضيف مباراة مركز شباب الجابرية وسبورتنج كاسل في دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث اشتباكات واحداث مؤسفة بين جماهير الفريقين والسيد علي حكم اللقاء عقب احتسابه لضربة جزاء لصالح سبورتنج وطرده لمدرب وحارس مرمي الجابرية ما أثار حفيظة الجماهير المتواجدة داخل الملعب والتي اقتحمت أرض الملعب وقامت بالاعتداء على الحكم ليقرر حكم اللقاء الغاء المباراة قبل نهايتها بنصف ساعة .

من جانبه أكد محروس قاسم المدير الفني لفريق الجابرية أن فريقه تعرض لظلم واضح من جامب حكم اللقاء مطالبًا اتحاد الكرة باتخاذ موقف صارم ضد حكم اللقاء والذي تسبب في إثارة الجميع ما أدى لإلغاء المباراة.



اعتداء الجماهير على الحكم



مباراة بالقسم الثالث

المصدر : مصر ناين