يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر هانى عبد الكريم والملحن وليد سعد من خلال 5 أغنيات فى ألبومه المقبل، منها الأغنية “أنا بحن” إضافة إلى أربعة أغنيات أخرى مع نفس فريق العمل كلمات هانى عبد الكريم وألحان وليد سعد وتوزيع محمد مصطفى وهندسة صوت ياسر أنور.

أغنية “أنا بحن” تقول كلماتها “أنا بحن أقابلك تانى بحن أشوفك بين أحضانى حبيبى بحتاجلك دلوقتى أكتر من الأول أنا بحاول أنساك دايماً يوم بعد يوم ولا بنساك أبداً أنا كأنى بعيش الدنيا عشان أتعب وأتحمل بعدك حضنى خلاص فاضى بيخلص عمرى على الفاضى واقفة الدنيا عليك مشفتش غيرك فيها تعبت ومليت من الوحدة بعدك لا بنام ولا بهدا”، وهى الأغنية التى استطاعت أن تحقق على موقع اليويتوب أكثر من 6 ملايين مشوفة.





المصدر : مصر ناين