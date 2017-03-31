نجحت جهود ضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة، بمديرية تأمين الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير التأمين، فى عرض فتاة التحرش الجماعى، على نيابة قسم ثانى الزقازيق، ويتم حاليا سماع أقوالها، أمام محمود بهى الدين، وكيل أول نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

رفضت الفتاة فى بداية الأمر، الذهاب للنيابة السنةة، وعدم رغبتها فى الظهور نهائيا، مكتفية بتحرير محضر ضد الشاب الذى تحرش بها، لكن جهود قسم مكافحة العنف، برئاسة النقيب أحمد فيصل، والملازم أول رانيا زردق، نجحت فى إقناع الفتاة، فى الذهاب للنيابة السنةة.

وتبين أن الفتاة مواليد مدينة أبوكبير، لكنها تقيم بمحافظة أخرى، وحضرت للشرقية مساء أمس، لحضور حفل زفاف شقيقة صديق لها بنادى الشرقية، وبعد انتهاء الفرح، كانت تسير معه بأحد الشوارع بمنطقة القومية، للتوجه إلى أحد الكافيهات، فقام شاب بالتحرش بها، وأثار الشباب نحوها.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير تأمين الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام العشرات من الشباب بالتحرش بفتاة، بمنطقة القومية، فتوجهت قوة من قسم ثانى الزقازيق، برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس مباحث القسم، وتبين قيام أعداد كبير من الشباب، بالتجمع أمام كافيه بمنطقة القومية، لمعاكسة فتاة تدعى” سارة ن ال م ال ” 19 سنة طالبة ومقيمة بمدينة أبوكبير، وتم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق، للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى السنة لنيابات جنوب الشرقية.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة، كانت ترتدى ملابس قصيرة جدا، حيث كانت تحضر حفل زفاف شقيق صديق لها بنادى الشرقية، وبعد انتهاء الفرح، خرجت مع صديقها لدخول أحد الكافيتهات، فشوفها أحد الشباب قبل وصولها الكافيه، وقام بالتحرش بها لفظيا، وجذبها من يدها، وأثار الشباب نحوها، فاقمت بالإستغاثة بالأهالى المتواجدين، فتم إدخالها الكافية، لحين وصول الواجبة.

وعند وصول قوات الواجبة، وجدت تجمعات عديدة من الشباب، خاصة أن منطقة فيلل الكلية دائما مكتظة بتجمعات الشباب، وأغلبهم كان يشوف الواقعة، وليسوا متحرشين، فأطلق الضباط عدة أعيرة نارية، فى الهواء، لتفريق الشباب، وتم إخراج الفتاة، والقبض على 6 شباب تعرفت الفتاة على أحدهم ويدعي” أحمد أ أ”، وتم حجزهم للعرض على النيابة السنةة، وصرف الفتاة من ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2252 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين