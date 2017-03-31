أكد هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سيلتزم بقرار الجمعية العمومية بشأن الانسحاب من الدوري مهما كان.

اصدر هانى زادة إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أكد خلال زيارته لمقر النادى ورؤية المنشآت الجديد أن الزمالك من المفترض أن ينافس على كأس العالم بعد التطوير الكبير الذى شوفه فيما يخص قطاع كرة القدم.

كما أكد هانى زادة أن تعاقد الزمالك مع البرتغالى إيناسيو سيكون إضافة قوية والجهاز المعاون سيتعرف على الخواجة وهذا سيساعده فى مهمته مع الفريق ليتعرف على كل الأمور بداخله بشكل سريع.

المصدر : مصر ناين