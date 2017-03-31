رفضت النظام الفنزويلية الجمعة إتهامها بتنفيذ “انقلاب” بعدما أستولت المحكمة العليا القريبة من السلطة على سلطات البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة .

واصدر ت وزارة الخارجية فى بيان “من الخطأ (القول) إن إنقلابا حصل فى فنزويلا. على العكس، إن مؤسساتها قامت بتصحيح قانونى لوضع حد للموقف الإنقلابى لنواب المعارضة”.

ووصفت الخارجية حملة التنديد الخارجية بأنها “عاصفة (مصدرها) حكومات اليمين الموالى للامبريالية بقيادة الخارجية الأمريكية ومراكز السلطة الامريكية”.

ورفضت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى وعشر دول فى أمريكا الجنوبية الخميس “إنتهاك النظام الدستورى” فى فنزويلا .

ويشكل قرار المحكمة العليا الفنزويلية الخميس تصعيدا فى الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ الفوز الكبير الذى حققته المعارضة فى الإنتخابات التشريعية نهاية 2015 .

المصدر : مصر ناين