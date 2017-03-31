أكد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية نصر الحريرى اليوم الجمعة، أن الانتاصدر السياسى هو أساس الحل فى سوريا ومحاربة الإرهاب ويكون عبر إزاحة بشار الأسد من السلطة فورا.

واصدر الحريرى – خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية – “الى أن هذه اللحظة لم نجد شريكا حقيقيا فى المفاوضات يجرى وراء للحل السياسي”، مضيفا “سنعمل على تقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة فى حق السوريين إلى العدالة “.

وأشار رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى أنهم يسعون من خلال مباحثات جنيف وضع حد لممارسات النظام السورى وانتهاكاته بحق المدنيين فى سوريا، مشددا على أن النظام السورى يرفض مناقشة أى قضية باستثناء مكافحة الإرهاب.

ووصف الموقف الأمريكى الأخير لسفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، نيكى هيلي، وموقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بالمؤسف، ولكنه غير نهائي.

يذكر أنه للمرة الأولى كشف وفد النظام قضية الانتاصدر السياسى مع المبعوث الخاص إلى سوريا، ستافان دى مستورا، الذى رجحت مصادر دولية أن يتم تمديد مهمته عدة أشهر لضمان تحقيق تقدم فى الملفات.

وعلى هامش المفاوضات، شهدت جنيف لقاء أعداد من السفراء، خاصة من مجموعة “أصدقاء سوريا” وسفراء أوروبيين وعرب.

المصدر : مصر ناين