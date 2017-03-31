أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تعليمات لجميع رؤساء الأحياء بتوقيع غرامات مالية رادعة على المخالفين والمتعدين على حرم الطريق السنة، وإزالة اى تعديات تتسبب فى إعاقة حركة المرور والمارة والتسنةل مع المخالفين بكل قوة وحزم لردعهم.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن اللواء خالد حسن مرسى رئيس حى المنتزة أول نفذ حملة مكبرة للمرور على الكافتيريات والمحال بشوارع ملك حفنى بحرى وشارع ٦٣ و ٦٢، حيث تم توقيع غرامة ألف جنيه بقرار ١١٦٣ على جزارة النصر، وغرامة فورية ٥٠٠ جنيه بقرار ١١٦٣ على محل” الباشا”، وغرامة فورية ٣٠٠ جنيه بقرار ١١٦٣ على محل هدايا ست البنات، وغرامة فورية ٥٠٠ جنيه بقرار ١١٦٣ على محل ملابس سن رايز، وغرامة فورية ألف جنية بقرار ١١٦٣ على باترينة متعدى على الطريق السنة، كما تم تحرير غرامات فورية بقيمة ٤٢٠٠ جنيه للمحال فى شارع ٦٣ بقرار ٧٢٢.

وقامت إدارة رخص المحلات بالحى بتفيذ قرارات الغلق للمحال المخالفة، حيث تم تنفيذ قرار غلق لـ ٦ مقاهى عمومية بشارع عقل باشا وشارع الملك حفنى بمنطقة دربالة.

وردا على الشكاوى المواطنين بنطاق الحى من تدنى جودة الخبز بأعداد من مخابز الحى، عاينت إدارة المشوفة أماكن الأفران، وتم تطبيق قرارات الغلق لـ٣ مخابز بمنطقة المحمرة بمنطقة سيدى بشر بحرى، واخطار مديرية التموين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأفران المخالفة.

المصدر : مصر ناين