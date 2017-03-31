تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كمية من بقايا اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة داخل مطعم مشويات كما تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالإسماعيلية.

كان اللواء عصام سعد، مدير تأمين الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات إلى العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والنقيب محمد ثروت معاون المباحث وهريدى محمد مفتش الرقابة التموينية بمباحث التموين مفادها قيام ” محمود. أ.ع” 40 سنة المدير المسئول عن مطعم للمشويات الكائن تقاطع شارع رضا والبحرى ــ دائرة قسم ثان ومقيم دائرة مركز التل الكبير، باستخدام بقايا الذبح الغير صالحة للاستخدام الآدمى، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية استهدفت المطعم المشار إليه، بتفتيشه تم ضبط كمية من بقايا اللحوم “الأمعاء، المخلفات” تزن حوالى 24 كيلو من بقايا اللحوم فاسدة.

وتوافرت معلومات مفادها قيام ” جمال.ح.ج” 24 سنة المدير المسئول عن منفذ بيع اللحوم الكائن الشارع التجارى ــ دائرة قسم ثالث ــ مقيم دائرة قسم ثان، بالذبح خارج المجازر الحكومية، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية إستهدفت المنفذ المشار إليه، وبتفتيش المنفذ تم ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية تزن حوالى “26 كيلو”

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحاضر اللازمة واخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

المصدر : مصر ناين