اصدر المبعوث الدولى لسوريا، ستافان دى ميستورا، إن بعض القضايا تحتاج إلى تحضير جيد قبل البدء فى المفاوضات الجادة بشأنها، مشدداً على أن الجولة الخامسة من مباحثات جنيف تميزت بأن كل الأطراف ناقشت التفاصيل، وشوف:” الأطراف المشاركة ناقشت مجموعة من القضايا بشكل متواز.. سأتشاور مع مجلس التأمين الدولى والأمين السنة للأمم المتحدة واستنادا لمشورتهم سأحدد موعد جنيف 6″.

وأضاف “دى ميستورا”، خلال مؤتمر صحفى له عقده بجينيف، أنه ناقش مع كافة الأطراف البنود الأربع الرئيسية وهى الانتاصدر السياسى والدستورى والانتخابات ومكافحة الإرهاب، وشوف :” أأعدادنا أوراقًا قابلة للتطوير، خاصة ورقة الأمم المتحدة القائمة على ما اعتقدنا أنه يضم نقاط الالتقاء بين الطرفين”.

واستطرد قائلاً : “مستعدون للرجوع لجنيف من أجل جولة سادسة للتعمق فى كل من الملفات موضع الكشف.. وسيكون هناك مؤتمر سياسى فى بروكسل مخصص لكشف الأزمة السورية، وخاصة موضوع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار”، مشددًا على أنه لن يكون هناك شروط مسبقة وسنعمل على عدة ملفات بالتوازى.

المصدر : مصر ناين