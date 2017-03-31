طالبت الإدارة السنةة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، قائدى السيارات بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر بمنطقة الوصلة المعلقة اتجاه مدينة نصر، نظرا لوجود إصلاحات لـ 6 فواصل معدنية، والتى تسببت فى ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى الكوبرى ل الأعمال.

ووضعت إدارة مرور القاهرة طرق بديلة للمتجه من الجيزة وصولا إلى مدينة نصر ومصر الجديدة، بعدم استكمال الرحلة المرورية اتجاه الوصلة المعلقة والتوجه للمسطحات الأرضية وشارع رمسيس ونفق الأزهر ومناطق فى منتصف المدينة والابتعاد عن منطقة الزحام المرورى الناتجة عن أعمال الإصلاحات.

وتجرى إدارة المرور عمليات غلق وقام بفتح لمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر لسحب الكثافات المرورية والنزول إجبارى لرمسيس لحين استيعاب الكثافة الناتجة عن الإصلاحات فى منتصف تدعيم منطقة الأعمال بالخدمات المرورية اللازمة ومراقبة حركة السيارات عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة أعلى الكوبرى لتصفية الكثافات المرورية.

كانت الإدارة السنةة لمرور القاهرة أعلنت عن أعمال إصلاحات لـ6 فواصل معدنية أعلى كوبرى أكتوبر بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، وسوف تنتهى الساعة 6 صباح غد السبت، و تم إجراء غلق جزئى للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة لإصلاح فواصل معدنية من الناحية اليمنى أعلى الوصلة المعلقة للمتجه إلى مدينة نصر منعًا لحوادث الطرق.

المصدر : مصر ناين