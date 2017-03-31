التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مع أهالى قرية بولاق الشوفة لمركز الخارجة، ووجه بدراسة آليات تقنين وضع اليد الخاصة بمنطقتى “عين حمرا – عين ملك” واستغلال الآبار الاستكشافية غير المستغله بالقرية والشوفة للرى واستغلال الأراضى الشوفه للدولة وغير المستغلة لصالح الشباب واستكمال خطوط انحدار الصرف الصحى.

كما وجه الزملوط، بمخاطبة الرى بعدم إزالة أعداد 5 آبار يستفيد منها الشباب بالقرية فى الزراعة وتقنين أوضاعها فقط، وقام بزيارة ميدانية لمجموعة من الشباب تقوم بتصنيع مخلفات النخيل بالقرية وذلك بهدف تشجيعهم وحث الآخرين على الإقتداء بهم فى استغلال مقومات البيئة وتصنيعها بما يوفر فرص عمل للشباب.

ونفذ الزملوط، اختبارا عمليا للوقوف على مدى جاهزية واستعداد مرفق الإطفاء بقرية بولاق للتسنةل الفورى مع البلاغات المقدمة من المواطنين، حيث كلف المحافظ أحد المواطنين أمام المسجد بالاتصال بمرفق الإطفاء وإبلاغهم عن حدوث حريق أمام المسجد، وعلى الفور تحركت سيارة الإطفاء بكامل طاقمها وتمت الاستجابة الفورية للبلاغ المقدم.

وأبدى محافظ الوادى الجديد، إعجابه بمدى الجاهزية والاستعداد الدائم والتسنةل الفور مع البلاغات وقرر صرف مكافئة مالية للسنةل بمرفق إطفاء قرية بولاق لجاهزيتهم واستعدادهم التام للتسنةل مع البلاغات.

المصدر : مصر ناين