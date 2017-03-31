كشفت اللجنة المشرفة عن الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك برئاسة أحمد زكى مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن حضور 9968 عضوًا للجمعية العمومية المقامة حاليًا.

وتنص لوائح تنظيم الجمعيات العمومية للأندية على أن يكون الاجتماع صحيحًا فى جلسته الثانية بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل من أصل 79015 يحق لهم التسجيل فى عمومية نادى الزمالك.

ويناقش اجتماع الجمعية العمومية العديد من البنود يأتى على رأسها حسم الانسحاب من الدورى واعتماد الميزانية، والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات.

المصدر : مصر ناين