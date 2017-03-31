أمرت نيابة أحداث شمال الجيزة بحجز طفلين أحدهما يبلغ من العمر 13 سنةاً، والآخر 15 سنةًا، لاتهامهما بمحاولة التسلل إلى الحدود الليبية لتهريب كمية من السجائر، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن مؤسسات التأمين ألقت القبض على كل من “كريم.ج” 13 سنة، و”منصور.ع” 15 سنة، أثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية، وسيرهما بالمنطقة العسكرية الشمالية بطريق الواحات تجاه الحدود الليبية، وبسؤالهما أفادا أنهما يتاجرون فى السجائر المهربة جمركياً، فى المقابل حصولهما على 5 آلاف جنيه لكل منهما، فتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 325 سنة 2017 واحيل للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر : مصر ناين