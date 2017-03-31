بدأ جمهور حفل النجم تامر حسنى التوافد على مقر الحفل بالكلية الأمريكية بالتجمع الخامس، حيث حرص الجمهور على التواجد منذ اللحظات الأولى لقام بفتح أبواب مسرح الحفل.



جمهور حفل تامر حسني



جمهور حفل تامر حسني

من ناحية أخرى انتهى تامر حسنى من تصوير فيلمه “تصبح على خير”، الذى سيتم طرحه فى موسم “عيد الفطر”، ويشارك فى البطولة درة، ونور، ومى عمر، ومحمود البزاوى، وإنتاج وليد منصور، وإخراج محمد سامى.

يذكر أن حفل تامر حسنى فى الكلية الأمريكية يشارك فيه فريقا “مسار إجبارى”، و”شارموفرز”، بحيث يقدم كل منهما فقرته الغنائية الخاصة، ويشرف على تنظيمه وليد منصور، الإضاءة والشاشات وليد الحريرى، والمسرح تنفيذ تامر فوزى.





المصدر : مصر ناين