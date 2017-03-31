يواجه النادى الأهلى أزمة خلال مباراته المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تحفظ مسئولى استاد السلام على استضافة لقاءات الأهلى الأفريقية فى حضور الجماهير.

تلقى اتحاد الكرة اتصالات شفوية من مسئولى وزارة الداخلية واستاد السلام تفيد برفض استضافة مباريات الأهلى فى أفريقيا مجددًا خاصة أن مباراة بيدفست بطل جنوب أفريقيا شهدت أزمة بين الألتراس وبعض رجال التأمين.

من المقرر أن يخاطب الأهلى اتحاد الكرة من أجل مفاوضة أعداد من الاستادات لاستضافة مبارياته بأفريقيا المقبلة خاصة أن “كاف” يشترط وجود الجماهير فى مباريات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

المصدر : مصر ناين