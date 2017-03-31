قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد زيادة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى السنة لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط بحوزته 50 ألف قرص من عقار “التامول” المخدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية قد تلقى إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بورود معلومات سرية للمقدم رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، ومعاونه الرائد أيمن رزق، بقيام “أحمد. م”، وشهرته “أحمد الأنور”، 38 سنةًا عاطل، ومقيم بقرية عرب الرمل دائرة مركز قويسنا، ومدرج تحت رقم 2553/ 4، بالاتجار فى المخدرات.

وعلى الفور قرر العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق كشف جنائى، برئاسة العميد مدحت فارس رئيس المباحث الجنائية، والرائد رأفت نصار رئيس المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم والعثور بحوزته على 50 ألف قرص مخدر من عقار “التامول”.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين