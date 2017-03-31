يتلقى السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر حاليا العزاء فى وفاة المخرج الراحل عادل صادق والد الفنانة وفاء صادق، والتى تتلقى العزاء فى والدها بعزاء السيدات.

وحضر الى أن الآن كل من النجوم أحمد السقا وأحمد حلمى، ورامز جلال، وأشرف زكى، ومحمود حميدة ورشوان توفيق وسامح الصريطى والداعية خالد الجندى وإيهاب فهمى ودلال عبد العزيز وإلهام شاهين وهالة صدقى.

وكان المخرج عادل صادق قد رحل عن عالمنا فجر الأربعاء الماضى، بعد رحلة عطاء فى الفن المصرى قدم خلالها العديد من المسلسلات التليفزيونية والأعمال المسرحية، شبه مسلسلات “شىء من الخوف” و”بعد الظلام تشرق الشمس” و”أغلال ناعمة” وفيلم “زوج تحت الطلب”.

المصدر : مصر ناين