شهدت منطقة العلوى مدخل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، نشوب حريق هائل فى كمية كبيرة مخزونة من قش الأرز ملقاه على الأرض، وعلى الرغم من وجود سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الموقف إلا أن الحريق يتجدد من تلقاء نفسه، ولا توجد إصابات فى الأرواح.

وأعلنت مستشفيات فوه ومرفق الإسعاف حالة الطوارئ، تحسبًا لإصابة الأهالى باختناقات جراء ازدياد اشتعال النيران فى القش، وهرعت لموقع الحريق سيارات الدفاع المدنى والإسعاف، كما تواجد إبراهيم الفار رئيس مدينة فوه ونواب رئس مجلس المدينة، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة فوه، وعلاء سلام عضو مجلس.



محاولات لإخماد الحريق بفوه



سيارات الدفاع المدنى بالقرب من الحريق



النيران تزداد بمنطقة العلوي



ازدياد اشتعال النيران فى القش بفوه

المصدر : مصر ناين