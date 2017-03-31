أحرز معاذ الحناوى، لاعب أسوان، هدف التعادل لفريقه أمام الإنتاج الحربى، فى الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

وكان الإنتاج الحربى تقدم على أسوان بهدف فى الدقيقة 23 بالشوط الأول عن طريقة ركلة جزاء سددها محمود قام بفتح الله، قبل أن يتعادل الحناوى فى الدقيقة 57.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى، برصيد 21 نقطة، فيما يحتل فريق أسوان المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

المصدر : مصر ناين